Bordeaux : de nouvelles tensions à l'Opéra national de Bordeaux

Après un préavis de grève le 31 décembre dernier finalement levé, le syndicat CGT de l'Opéra s'inquiète de contrats précaires signés à des danseurs.

L'Opéra national de Bordeaux avait failli être fermé pour sa dernière représentation de l'année, mais finalement un accord avait été trouvé pour le maintien de 12 postes de danseurs en 2017. Les mélomanes ont donc pu se rendre au Grand Théâtre le 31 décembre dernier.

De nouvelles tensions

Mais la paix sociale est loin d'être revenue à l'Opéra car la CGT dénonce le non respect par la direction d'un protocole et du règlement intérieur après la signature de contrats d'un an seulement à 7 danseurs de l'institution. Le syndicat parle de contrats précaires sous la menace constante de licenciements.

La direction réagit

Olivier Lombardie, l'administrateur général de l'Opéra de Bordeaux, défend ces contrats d'un an par mesures de prudence car il n'y a pas de projets artistiques à partir de 2018. "Il faut d'abord construire ce projet artistique pour déterminer ensuite de combien de danseurs on a besoin et pas l'inverse" explique-t-il.