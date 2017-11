Bordeaux : des dessins en hommage aux deux reporters de RFI assassinés en 2013 au Mali

Une cinquantaine de dessins et de caricatures sont exposés jusqu'au 22 novembre à hôtel de ville de Bordeaux. Ils rendent hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journaliste et technicien à RFI, assassinés il y a tout juste 4 ans au Mali par des membres d'Al Quaïda au Maghreb Islamique .

Une expo pour ne pas oublier : elle se tient jusqu'au 22 novembre, salle du Mémorial, à la mairie de Bordeaux . Cet exposition, intitulée "Dessiner pour ne pas tirer un trait", présente une cinquantaine de dessins et de caricatures signés par les grands signatures françaises, Cabu, Plantu, Willem, Glez et autres Wozniak. D'autres plumes réputées de la presse francophones africaine et européenne ont aussi apporté leur contribution, ainsi que des étudiants en art et en graphisme.

Cet expo est un hommage à Ghislaine Dupont et à Claude Verlon, journaliste et technicien à Radio France Internationale, assassinés il y a juste quatre ans dans le Nord du Mali par l'organisation Al-Quaïda au Maghreb Islamique.

La soeur de Claude , qui est bordelaise, nous a dit : on veut que cet expo soit montrée à Bordeaux. C'est une expo évolutive : elle a démarré il y a juste un an, avec une trentaine de dessins, faits sur le coup, notamment par Plantu et les grande dessinateurs du Canard. Mais depuis , elle s'est enrichie : Willem, de Libé, nous a fait deux dessins, et on espère un dessin de Marc Large, de Sud-Ouest." - Christophe Boisbouvier, journaliste à RFI, et membre de l'association des amis de Ghisliane Dupont et Claude Verlon

Le dessin de Plantu en hommage aux deux reporters de RFI © Radio France - Pierre-Marie Gros

Les proches des deux reporters ont constitué une association, et ils se battent pour que les auteurs et les commanditaires de ces assassinats soient punis. Selon leurs informations, deux ou trois personnes impliquées se trouveraient en Algérie, près la frontière avec le Mali . L'association dénonce les lenteurs des deux enquêtes menées en France et au Mali.

"On sait à peu près comment ça s'est passé , mais on ne sait pas pourquoi ils ont été tués. Y-a-t-il eu une raison extérieure, y-a-t-il un lien avec la libération quatre jours plus tôt des quatre otages d'Arlit ? Mais ce qui'l y a de pire pour nous, c'est l'impunité dont jouissent ceux qui ont fait ça : les commanditaires, les exécutants. Pourtant, on sait où ils se trouvent, de l'autre côté de la frontière, car un certain nombre de jihadistes sont protégés sur le territoire algérien, et pour nous, c'est insupportable" - Christophe Boisbouvier

Un autre dessin de l'expo © Radio France - Pierre-Marie Gros

"On se bat pour eux à travers cette association" Christophe Boisbouvier, journaliste à RFI Copier

L''exposition a déjà été déjà présentée à Paris, elle arrive tout juste de Dakar, et devrait être présenté prochainement à Ouagadougou et Bamako . Son vernissage à la mairie de Bordeaux ce jeudi soir a eu lieu en présence du maire Alain Juppé, mais aussi de Marie-Pierre Ritleng, la soeur de Claude Verlon, et plusieurs collègues des deux reporters.