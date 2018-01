Bordeaux, France

140 professionnels sont présents pour conseiller les futurs mariés jusqu'à dimanche soir au Palais des congrès de Bordeaux Lac. Réserver le lieu, le DJ, essayer des robes ou encore acheter des alliances : c'est possible. Ils sont des milliers de futurs époux à arpenter les allées du salon. Il faut dire qu'un mariage c'est beaucoup, beaucoup de préparatifs.

Pour une ouverture de bal, digne d'une comédie romantique, Nathalie et Serge proposent des leçons de danse à domicile. © Radio France - Olivia Chandioux

Tout doit être parfait le Jour J : du traiteur, jusqu'à l'ouverture de bal. Et pour faire briller les futurs mariés sur la piste de danse, Nathalie et Serge leur proposent des leçons à domicile : "Certains ont des idées très arrêtées, pour ne pas citer _la fameuse chorégraphie du film Dirty Dancing_. Mais attention, pour réaliser celle là il faut quand même certaines bases. Il faut premièrement que le futur mari soit un peu musclé des bras pour les portés, et que la future épouse ait des abdos solides."

Finies les robes meringues ! © Radio France - Olivia Chandioux

Pour les robes de mariées : la dentelle de Calais est à la mode

Autre étape cruciale : le choix de la robe. C'est tout sauf un détail pour Vanessa qui conseille les futures mariées : "Ce qui revient beaucoup c'est la dentelle de Calais, les robes fluides, esprit bohème, ou romantique." Justement, un peu plus loin, Precilia accompagnée de sa future belle-mère a trouvé sa robe pour le grand jour : "Cette décharge d'émotion dont on parle à la télévision et dans les films, c'est tout à fait ça. L'essayage de la bonne robe c'est un moment magique. C'est un moment fort et je suis contente d'avoir partagé ça avec belle-maman."

Le salon du mariage c'est ce dimanche encore de 10 à 19 heures au Palais des congrès de Bordeaux Lac. L'entrée est à 10 euros. L'année dernière, 228 000 mariages ont été célébrés en France.