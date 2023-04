Bordeaux : des visites culturelles sensorielles pour les personnes malvoyantes

C'est d'abord avec leurs mains qu'Anne Bardet et Anna Touron découvrent le parcours de la visite du centre historique de Bordeaux, grâce à une maquette en relief installée devant le Grand Théatre. Dirigées par la description de la guide Catherine Gaugnac, elles appréhendent les rues, les places, les proportions des bâtiments, des colonnes du Théâtre... Quatre de ces plans sculptés en bronze par Francois Didier ont été installées dans la ville en 2009 : place Jean Moulin, place du Palais et de la Comédie, et devant la Cité du vin.

Guidées par les explications de Catherine Gaugnac, les participantes de la visite font le tour du quartier, par le toucher. © Radio France - Ségo Raffaitin

Décrire avec les sens

Puis le parcours démarre, semblable aux visites de patrimoine classiques, sauf "qu'on prend le temps" sourit Catherine Gaunac. Elle décrit la chaleur de la couleur des pierres du Théâtre "comme le soleil un peu timide qui nous réchauffe là cet après midi", attire l'attention des participantes sur les oiseaux qui chantent au dessus de leur tête lorsqu'elles passent sous les arbres en descendant le cours du Chapeau Rouge, et leur fait toucher les feuilles d'acanthe qui explosent en buissons dans le cours, "c'est cette feuille qui est sculptée sous les voutes, entre les colonnes et la façade du théâtre." Cette attention à bien décrire est enrichissante pour la guide touristique : "c'est une technique que je réutilise ensuite sur des visites plus classiques, c'est intéressant pour tout type de public d'utiliser encore plus ses sens"

"Nous aussi, on a le droit à la culture"

Le but de ces visites dédiées aux personnes avec des déficiences visuelles, et de celles organisées pour les personnes avec des handicaps moteurs, c'est de s'adresser à ces publics plus fragiles, mais aussi au personnel de la culture "pour montrer que c'est tout à fait possible" explique la guide touristique. Une initiative "tranquilisante" pour Anne Bardet. "On sait que c'est organisé, qu'il n'y aura pas de problème." Elle se souvient de tentatives de visites de musées qui n'étaient pas équipés pour recevoir des malvoyants spontanément, tout comme son amie Anna qui explique que " dans les aquariums par exemple, où on ne peut pas non plus toucher, si il n'y a pas quelqu'un qui peut nous faire une description, eh bien..." Anne de conclure : "là on sait qu'on va pouvoir profiter, qu'on va rentrer satisfaite, nous aussi on a le droit à la culture !"

La visite guidée gratuite a duré 1h30. © Radio France - Ségo Raffaitin

L'office de tourisme de Bordeaux propose des visites guidées qui peuvent inclure des personnes malvoyantes, ou bien peut, sur demande, organiser des parcours spécifiques en petit groupe comme ce samedi avec Anne et Anna. L'organisme a aussi créé un "Guide handicap", sorte de carnet d'adresses culturel pour les personnes en situation de handicap. Les guides touristiques peuvent aussi être formés, ce sera par exemple le cas pendant deux jours, à la fin du mois d'avril.