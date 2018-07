Bordeaux : des visites guidées du patrimoine économique et industriel

Par Lauriane Delanoë, France Bleu Gironde

Un site internet propose depuis un an des visites guidées d'entreprises et sites industriels de Bordeaux et de sa métropole. Près de 2000 visiteurs ont suivi ces circuits, qui s'adressent avant tout aux habitants qui souhaitent (re)découvrir le patrimoine local.