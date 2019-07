Attirer les plus jeunes vers la lecture avec des bibliothèques éphémères à Bordeaux

La bibliothèque est rarement l'endroit rêvé par les plus jeunes pour profiter des vacances d'été. Pour rendre la lecture plus attractive, la ville de Bordeaux a mis à disposition deux bibliothèques éphémères, avec des animations, des ateliers de création et des jeux vidéos.

Bordeaux - France

Les bibliothèques éphémères reviennent à Bordeaux pour la huitième édition. L'une sur la plage de Bordeaux-lac, près du parc des expositions, l'autre sur le quai des sports, en face de Saint-Michel, avec au programme des lectures pour enfants, des ateliers ludiques et des jeux vidéos. Un bon plan sortie pour ceux qui ne partent pas en vacances et un moyen d'attirer un nouveau public vers la lecture.

Passion lecture

Assise au milieu d'un petit carré de lecture, Nadia propose des livres à Sami, son fils de trois ans. La jeune femme est une amoureuse de la lecture. Venir dans l'une des deux bibliothèques éphémères de la ville était une évidence : "Quand je lui raconte l'histoire, je lui montre avec le doigt pour apprendre les mots. Je veux qu'il soit comme moi, qu'il aime la lecture."

A côté de la petite bibliothèque, les enfants ont accès à plusieurs animations, des jeux de société et des ateliers de création manuelle. Raphaël, 38 ans, est venu avec ses deux filles de quatre et un an : "L'aînée fait l'atelier livre sensoriel. C'est chouette, c'est en extérieur, cela permet de venir faire jouer les enfants."

Inciter les jeunes à lire

Des enfants d'un centre de loisir confectionnent un livre à partir de chutes de tissus © Radio France - Julien Penot

Autour d'une table, plusieurs enfants confectionnent un livre à partir de morceaux de tissus, de plumes et de laines... Le thème du jour : les animaux de la ferme. "Je veux une matière douce et du noir, il m'en faut pour faire mon abeille", sourit Sarah, huit ans. De son côté, Oumnia a choisi le chat pour son livre : "Je prend du tissu, celui-là est très doux et là je découpe la tête."

Par les jeux on les attire vers la lecture" - Julie Calmi, bibliothécaire

L'objectif des deux bibliothèques est de proposer des activités aux Bordelais qui n'ont pas pu partir en vacances. Mais c'est aussi un lieu de sociabilité, devenu un rendez-vous pour plusieurs jeunes précise Julie Calmi, bibliothécaire : "Ce ne sont pas des lecteurs, ils ne fréquentent pas les bibliothèques le reste de l'année. Donc par les jeux on les attire vers la lecture." Mais cet objectif n'est pas tout le temps atteint, surtout quand les jeunes ont accès à des jeux vidéos. Le choix est alors vite fait et beaucoup se retrouvent devant les écrans plutôt que devant les rayons de BD.

Pour en profiter, vous avez jusqu'au 10 août à Bordeaux-lac, du lundi au samedi de 15 h à 19 h et jusqu'à la fin du mois sur le quai des sports, du lundi au samedi, de 10 h à 13 h et 15 h à 19 h.