Bordeaux, France

Retourner travailler après plusieurs jours (voire semaines) de vacances, parfois c'est compliqué. "Je suis courtier en assurance, oui je reprends aujourd'hui", sourit Thibault, assis tout seul à l'intérieur du restaurant. "Pourquoi je me suis mis tout seul à l'intérieur ? Pour éviter de les voir!"

"Lundi prochain, je serai comme eux !"

Sur les terrasses bordelaises, ces temps-ci, les vacanciers côtoient ceux qui ont repris le travail et qui sont en pause déjeuner. Ça en agace certains, d'autres relativisent : "Non pas de jalousie, j'ai eu mes vacances, je suis partie en Espagne, chacun son tour", sourit Victoria. Cette avocate a repris le travail ce lundi, et elle est même plutôt contente de reprendre alors que certains sont encore en congés : "On circule plus facilement, les clients ne sont pas encore tous rentrés donc on a un peu de calme pour préparer la rentrée."

Joro arrive de Rennes, avec sa famille, sa rentrée à lui ce sera lundi prochain. Et de voir tous ces gens en pantalon et en chemise, ça le fait un peu stresser : "Je n'ai pas envie de reprendre ! Lundi prochain, je serai comme eux : en chemise, en pantalon, avec des chaussures qui vont me serrer les pieds. On est mieux en short et en tongs !"

Finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui n'ont pas encore pris de vacances, comme Caroline : "J'avoue que je suis un peu envieuse de les voir. Mais je suis contente de voir mes collègues revenir, parce que ça veut dire que mes vacances approchent!"