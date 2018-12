Bordeaux : entre les gouttes, l'esprit de Noël est bien présent

Si le centre-ville de Bordeaux s'était vidé samedi, en raison de la manifestation des Gilets jaunes, les passants étaient de retour, nombreux, ce dimanche. Et la pluie de la fin d'après-midi n'a pas tout à fait douché l'ambiance.

Bordeaux, France

La rue Sainte Catherine est noire de monde. Il faut se frayer un chemin au milieu des passants qui flânent, sacs de shopping et parfois friandises à la main. Devant une boutique de vêtements, Daniel, venu à Bordeaux faire ses courses de Noël, est presque surpris par la foule. "Beaucoup de monde malgré les événements" remarque-t-il, faisant allusion à la nouvelle manifestation des Gilets jaunes girondins, la veille, dans les rues du centre-ville. Des boutiques avaient baissé le rideau et les rues s'étaient vidées. Ce dimanche, les passants sont de retour, "peut-être un peu plus tard que d'habitude, continue Daniel, sûrement en raison des événements."

C'est ça l'esprit de Noël !

Une ambiance de Noël arrivée sur le tard, c'est aussi l'avis de Brigitte, elle aussi venue à Bordeaux spécialement pour faire ses courses de Noël, en famille. La manifestation des Gilets jaunes ce samedi l'a incitée à décaler son shopping d'une journée, pour privilégier le dimanche. Elle ne regrette pas sa décision. Grand sourire aux lèvres, elle confie apprécier de voir les rues bien remplies. "C'est ça l'esprit de Noël !"

Le marché de Noël passe entre les gouttes

Au marché de Noël aussi, la foule se presse. Ce dimanche après-midi, la pluie a plutôt épargné le centre-ville de Bordeaux. Une aubaine pour Julien et ses deux filles, pour qui Noël, c'est une histoire de famille. L'aînée Maxine, 10 ans, adore le marché. "C'est trop beau, et il y a plein de choses à manger !" Le papa approuve, lui qui adore l'odeur des châtaignes au feu de bois, "une odeur de Noël !" Les averses se sont à nouveau invitées à la fête, en fin de journée. Si certains sont vite rentrés se mettre à l'abri, ils étaient encore nombreux, la nuit venue, à admirer les illuminations.