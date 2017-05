Bordeaux fête le fleuve 2017 : programme, infos pratiques, Solitaire du Figaro, ce qu'il faut savoir

C'est sous un temps magnifique que s'ouvre la Fête du fleuve ce vendredi 26 mai. Solitaire du Figaro, feu d'artifice, visites du Belem et du Marité, bagad breton et "basque attitude", directs de France Bleu Gironde... Voici le programme des festivités.

Bordeaux fête le fleuve se déroule cette année du 26 mai au 4 juin. Cette 10e édition a pour thème "L'aventure". Plus de 300.000 personnes sont attendues sur les quais de Bordeaux pour l'événement.

La Solitaire du Figaro

Pour la 3e fois, Bordeaux accueille à l'occasion de Bordeaux fête le fleuve le "Grand départ" de la Solitaire du Figaro, l'une des plus grandes courses à la voile au monde.

Ce vendredi 26 mai, à partir de 20h45, la "Parade des héros" entre le pont Chaban Delmas et le pont de pierre signe l'ouverture des festivités. Emmenés par le trois-mâts le Marité, les 43 monotypes et skippers de la Solitaire accostent dans le port de la Lune. Ils y resteront huit jours. Une présentation des skippers au public a lieu le samedi 27 mai à 17h30 au village de Bordeaux fête le fleuve.

Six "runs exhibitions" sur la Garonne (petites courses entre figaristes) sont organisés :

le 28 mai de 9h45 à 10h45

le 29 mai de 10h30 à 11h30

le 20 mai de 11h15 à 12h15

le 31 mai de 12h15 à 13h15

le 1er juin de 13h15 à 14h15

le 2 juin de 15h15 à 15h15.

Le départ du prologue est donné samedi 3 juin à partir de 15h30. Direction Pauillac. La course à proprement parler s'élancera le dimanche 4 juin de Pauillac pour quatre étapes, avant une arrivée prévue quelques 1.700 miles et trois semaines plus tard à Dieppe, en Seine-Maritime.

Une rencontre avec Armel Le Cléac'h est par ailleurs prévue vendredi 2 juin, à 18h, rive droite au cinéma Megarama. Elle sera suivie de la projection du film Vendée Globe réalisé par Christian Deleau.

Deux trois-mâts de légende pour le prix d'un

Le Belem est de retour dans le port de la lune du vendredi 2 juin (19h30) au dimanche 4 juin (10h). Des visites sont possibles le samedi 3 juin de 10h à 17h30 (dernière montée 17h). Tarifs : 6 et 3 euros (enfants). Gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation conseillée.

Le Marité est lui présent du vendredi 26 mai au soir au dimanche 4 juin au matin. Des visites sont possibles le samedi 3 juin de 11h à 16h (dernière montée 15h30) au ponton de la Cité du Vin. Tarifs : 5 et 3 euros (enfants). Billets à acheter sur place.

Attention, les balades fluviales organisées sur ces deux navires sont complètes. D'autres balades en bateau "à la découverte des pépites du fleuve et de l’estuaire" sont proposées sur le site officiel.

Le Pays Basque à l'honneur

Pour sa 10e édition, Bordeaux fête le fleuve célèbre la "Basque attitude", en accueillant la Maison basque de Bordeaux qui vient y fêter ses 70 ans. Au programme : musique, chant, danses, rock, gastronomie, cidrerie, exposition, livre... Un paquito géant est même organisé dimanche 4 juin à 18h30 sur le miroir d'eau.

Bagad breton et musique celtique

Samedi 27 mai, France Bleu Gironde présente le Bagad Sonerien Bro Dreger de Perros-Guirec. Binious et bonbardes déambulent dans les rues de Bordeaux. Début de la parade à 14h aux Quais des Marques, hangar 15. Arrivée au village de la Solitaire et déambulation le long des quais à 17h30.

Vendredi 2 juin et samedi 3 juin, c’est au tour du Bordeaux Pipe Band, composé de Girondins, passionnés de musique celtique, de déambuler dans les rues du centre-ville. Sur les quais vendredi de 18h30 à 20h. Samedi de la place de la Victoire au village de la Solitaire en passant par la place Pey Berland et le cours de l’Intendance, de 15h à 17h30.

Les autres concerts, spectacles et animations sont listées sur le site officiel de Bordeaux fête le fleuve.

Le pavillon des enfants

Pendant toute la manifestation, la Direction des Sports de la ville de Bordeaux anime sur les quais le "pavillon des enfants". "Ceux-ci pourront construire des bateaux en bois, grimper au sommet d’un mât, s’initier au stand-up paddle, voguer sur un dériveur, apprendre les gestes du canoë et du kayak, s’essayer à un parcours aventure."

Le feu d'artifice de clôture

Quelques heures après le départ du prologue, rendez-vous sur les quais de la Garonne pour le traditionnel feu d'artifice de clôture.

Traversée de Bordeaux à la nage

Comme chaque année depuis 2007, ils seront 500 courageux nageurs à relever le défi de traverser la Garonne à la nage, à l'invitation des Girondins de Bordeaux. Ce dimanche 4 juin depuis le ponton d'honneur sur le quai Richelieu. De 17h15 à 20h15.

Attention, les nageurs souhaitant participer devaient impérativement s'inscrire avant le 22 mai.

Bordeaux fête le fleuve avec France Bleu Gironde

France Bleu Gironde vous fait vivre l'événement avec près de 20h d'antenne en direct du quai Richelieu, et une émission quotidienne de 16h à 19h.

La remontée de la Garonne ce vendredi après-midi et le Grand départ pour Pauillac sont à vivre en direct sur notre antenne. A ne pas manquer également: le Journal de la Solitaire, les 43 skippers de la course et tous nos invités, en partenariat avec TV7 tous les jours de 18h30 à 19h, et notre exposition "La musique et l’eau", sur le stand France Bleu Gironde. Exposition ouverte à tous.

