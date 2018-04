Bordeaux, France

Certains qualifieraient cela de boulette... Du 14 au 18 juin, aura lieu à Bordeaux la 11ème édition de Bordeaux fête le vin. Bordeaux fête le vin, mais aussi le fleuve avec la présence de plusieurs grands voiliers. Pour que la fête soit belle, Bordeaux Grands événements, l'organisateur, avait signé un contrat avec la Tall Ships regatta, une course de grands voiliers, qui passe par Dublin, puis Liverpool et se terminera donc cette année à Bordeaux.

Un partenariat qui devait faire venir quasiment une trentaine de navires dans le port de la Lune, comme l'avait annoncé il y a un an l'organisation de Bordeaux fête le vin, mais finalement seule une petite dizaines de grands voiliers sont inscrits à la course expliqueStephan Delaux, adjoint au maire en charge du tourisme de la ville de Bordeaux et Président de Bordeaux Grands Evénements : "Ce n'est pas une déception, les organisateurs de la course nous avaient expliqué qu'une trentaine de grands voiliers participeraient, finalement c'est moins parce qu'il y a une grande course au même moment en Amérique du Sud, ainsi que dans la Mer du Nord. C'est pour ça qu'il y a moins de bateaux que prévus."

Nous allons affréter nous mêmes des Grands voiliers, c'est une charge supplémentaire." Christophe Château, commissaire général de Bordeaux fête le vin

Mais l'organisation de Bordeaux fête le vin tient à ses 30 bateaux. Une seule solution pour compenser : affréter ses propres bateaux. Alors Christophe Château, commissaire général de Bordeaux fête le vin, a sorti les rames : "On s'est bagarré pour avoir des grands bateaux mais ils seront bien présents. Nous allons donc en affréter, c'est une charge supplémentaire, mais ce n'est pas un problème parce que beaucoup d'entreprises nous ont demandé de pouvoir louer les ponts des bateaux pour organiser des événements, des soirées, pour leurs clients, donc une grande partie du surcoût va être résorbée par ces locations." De son côté, Bordeaux Métropole, principal contributeur de l'événement, a décidé cette année de ne pas avoir son propre stand sur l'événement. Un problème de "coût" évoqué du bout des lèvres.