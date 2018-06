Bordeaux, France

A Bordeaux fête le vin, le Pavillon de l'école du vin de Bordeaux propose des ateliers de dégustation jusqu'à lundi. Il en existe plusieurs, autour des arômes, ou encore des millésimes. Les ateliers de dégustation à l'aveugle notamment ont beaucoup de succès. Il s'agit de se concentrer en premier lieu sur l'odorat.

Il s'agit de deviner de quel vin il s'agit sans la vue... © Radio France - Olivia Chandioux

Citron, ananas, mûre, prune, clou de girofle....

En effet, certaines odeurs sont caractéristiques de certains vins, comme l'explique Alex, formateur à l'école du vin de Bordeaux : "Sur le vin blanc on retrouve plutôt des arômes d'agrumes, citron ou encore pamplemousse. Sur les vins licoreux, on retrouve plutôt des arômes de fruits exotiques comme l'ananas, ou encore le litchi. Et sur le vin rouge, on retrouve évidemment les fruits rouges, mais aussi des arômes boisés."

Ces ateliers sont ouverts au public jusqu'à lundi, à 15 heures. C'est compris dans le Pass Dégustation.