Bordeaux fête le vin doit être "un lieu de rencontre" pour la présidente de l'office de tourisme

Bordeaux fête le vin s'ouvre ce jeudi à 11 heures, sur les quais de Bordeaux, et devient pour la première fois un évènement annuel, alors qu'il se déroulait tous les deux ans en alternance avec Bordeaux fête le fleuve. L'autre gros changement de cette manifestation qui rassemble 1.200 viticulteurs sur un kilomètre en bord de Garonne, c'est le contexte du monde viticole bordelais, bien plus terne qu'en 2022, avec un plan d'arrachage décidé pour lutter contre la surproduction . Bordeaux fête le vin devient ainsi "très important", dans ce contexte, juge la présidente de l'office de tourisme de Bordeaux Métropole. "C'est important pour nous de montrer que derrière chaque bouteille, il y a un vigneron et c'est bien que les consommateurs puissent les rencontrer", explique Brigitte Bloch, invitée de France Bleu Gironde ce jeudi.

ⓘ Publicité

50% visiteurs de l'an dernier n'étaient jamais venus

L'élue y voit une occasion de montrer "la diversité des vins de Bordeaux, des choses extrêmement différentes, des vins très accessibles, qui se renouvellent." Et de les montrer à un public différent, puisque "50 % des gens qui sont venus à la Fête du vin l'année dernière n'étaient jamais venus avant", explique-t-elle. De quoi "renouveler auprès de ces générations l'intérêt pour les vins de Bordeaux", alors que la consommation de vin des jeunes a chuté de 7% en 10 ans selon une étude Kantar pour RTL.

Pour autant, en 2022, seulement 35.000 pass avaient été vendus, soit deux fois moins que lors de la précédente édition en 2018. "Notre problématique, elle n'est pas dans la quantité, elle est dans la qualité", répond Brigitte Bloch, qui se satisfait de cette "fête ouverte et gratuite", qui abritera aussi 12 concerts et deux spectacles majestueux de drones, donnés par l'entreprise girondine Dronisos . "Il y a des animations pour les enfants, les dégustations, les concerts sur place, les jeux, les visites de bateaux. En fin de compte, pour que tout le monde puisse passer une journée agréable", conclut Brigitte Bloch.