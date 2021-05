Bordeaux fête le vin : l'édition 2021 aura bien lieu

La mairie de Bordeaux et l'Office du Tourisme l'annoncent ce mardi matin : l'édition 2021 de Bordeaux fête le vin est maintenue, mais sous une forme différente en raison de la crise sanitaire. Elle aura lieu du 17 au 20 juin.

Evidemment la Mairie de Bordeaux savait depuis plusieurs semaines qu'il lui serait impossible de maintenir la version classique de Bordeaux fête la Vin cette année encore (l'édition 2020 avait été reportée en raison de la crise sanitaire). L'événement, qui rassemble tous les 2 ans près de 500 000 personnes sur les quais de Bordeaux, aura donc bien lieu, mais sous une forme totalement réinventée.

Soutenir tout une filière sinistrée

La ville en annonçant ce maintien, veut ainsi "marquer son soutien au secteur viticole, durement touché par la crise mais aussi aux cavistes et aux restaurateurs bordelais" indique Brigitte Bloch, la Présidente de l'Office du Tourisme de Bordeaux et conseillère municipale en charge du Tourisme. Ainsi afin d'éviter de trop grandes concentrations sur les quais, toutes les dégustations auront lieu à l'intérieur, chez des cavistes ou des restaurateurs partenaires, dont la liste sera publiée sur le site bordeauxfêtelevin.

Mais la balade sur les quais restera tout de même l'un des pôles de Bordeaux fête le vin, avec l'expo Le Chat déambule de Philippe Geluck et ses 20 statues de bronze de son célèbre félin. Trois voiliers seront également amarrés aux quais pendant toute le weekend et seront ouvert aux visites sur réservations. Enfin, tous les lieux de la Métropole dédiés à la vigne ou au vin seront ouverts et proposeront des animations.