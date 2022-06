Bordeaux fête le vin : les touristes étrangers de retour en force

On entend parler toutes les langues entre les stands de Bordeaux fête le vin, sur les quais. Les hôtels aussi font le plein de touristes avec entre 80 et 95% de chambres occupées selon l'UMIH (union des métiers et des industries de l'hôtellerie).

Les effets de la pandémie de Covid-19 sur la fréquentation touristique à Bordeaux semblent s'estomper. Depuis ce jeudi 21 juin et le lancement de "Bordeaux fête le vin", qui n'avait pas eu lieu depuis 4 ans à cause de l'épidémie, les hôtels font le plein et les Girondins entendent à nouveau des langues étrangères sur les quais.

"Je trouve cela incroyable, j'accoste même les gens entre les stands pour leur parler anglais", s'émerveille un vigneron charentais en proposant à deux Coréennes, "venues de Séoul pour goûter le vin de Bordeaux" de déguster un rosé. _"_On est un produit international, il faut le cultiver ! Je me retrouve à parler anglais, chinois... cela me fait tellement plaisir !"

Les hôtels retrouvent leur fréquentation d'avant-covid

Quelques mètres plus loin, un couple d'allemands découvre les vins de Nouvelle-Aquitaine. "Pourquoi nous sommes ici, demande Michael dans un français approximatif, pour la nature, pour la cité et pour le vin !" Manon, qui représente l'appellation Jurançon, est agréablement surprise. "Hier on a même eu des Brésiliens, des gens de Miami ou Los Angeles aux États-Unis... ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'ils nous disaient qu'ils venaient vraiment pour ces quatre jours d'événement". De quoi lui donner envie de faire connaître ses vignerons de l'autre côté de l'Atlantique : "On se dit : pourquoi pas exporter vers l'Amérique !", plaisante-t-elle.

Les hôteliers aussi sont ravis. Jean-Philippe Burgeat, président de la filière à l'Umih (union des métiers et industries de l'hôtellerie) parle d'entre 80 et 95% de chambres occupées depuis le début du mois dans les établissements bordelais. Des taux d'occupation habituels au mois de juin - leur plus gros, avec celui de septembre, à Bordeaux - mais que les hôteliers n'avaient pas connus depuis le début de la pandémie. Pas de quoi en revanche rattraper encore les 60 à 70 % de chiffre d'affaires perdus entre 2020 et 2021.