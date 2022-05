Bordeaux fête le vin revient cet été

La pandémie a privé Bordeaux de sa fête du vin traditionnelle pendant deux ans, mais cette année l'événement revient, et en grande pompe. La ville fêtera le vin du 23 au 26 juin prochains sur les quais de Garonne, mais aussi lors d'une "Avant-Première" du 16 au 19 juin.

Sur les quais huit pavillons accueilleront les amateurs de vin en fonction des appellations. Les amateurs de vins pourront retrouver des côtes, les graves et sauternes, les vins du Médoc, les vins de Nouvelle-Aquitaine, les vins frais de Bordeaux, les bordeaux et bordeaux-supérieur, les saint-émilion, pomerol et fronsac et Mouton-Cadet Baron Philippe de Rothschild.

Pour cette nouvelle édition les vins issus de la viticulture bio et certifiée dans une démarche environnementale seront particulièrement mis à l'honneur. Et pendant "l'Avant-Première", plus d'une centaine de restaurants et de caves de la Métropole bordelaise recevront clients et professionnels du vin directement dans leur établissement.

Des dégustations-concerts seront aussi proposés dans plusieurs salles de spectacles et lieux culturels de la Métropole comme à l'Iboat sur la rive gauche ou au Parvis du château des Iris à Lormont.