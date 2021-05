Bordeaux fête le vin : une édition 2021 inédite

Avec la crise sanitaire, l'office du tourisme de Bordeaux qui organise la fête du vin a du s'adapter. Les dégustations se passeront chez les restaurateurs et cavistes partenaires et les quais seront habillés de l'exposition "le chat déambule" et des 20 statuts du Chat de Philippe Geluck.