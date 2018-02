Cinéma, fictions télé... Silence, on tourne quasiment tous les jours chaque année à Bordeaux et en Gironde. Le département est en vogue. Dernières preuves : Baron Noir sur Canal Plus ou les Bracelets rouges sur TF1.

Si vous regardez bien la petite lucarne de la télévision ou les grands écrans de cinéma, ces dernières semaines, les décors peuvent vous apparaître familiers. Normal. Les séries "Baron Noir" sur Canal Plus, "les bracelets rouges" sur TF1 ou encore le téléfilm "la soif de vivre" sur France 2, ont été tournés à Bordeaux et en Gironde.

354 jours de tournage en 2017

Paris reste loin devant, mais Bordeaux a la cote chez les réalisateurs et producteurs de cinéma et de télévision. Et elle ne faiblit pas depuis des années. Bordeaux concentre à elle-seule la moitié des tournages du département chaque année et la Gironde concentre environ 60 % des tournages de toute la région Nouvelle Aquitaine. La diversité des paysages offerts (vignes, littoral, forêts, façade 18ème etc..) est un argument pour le bureau d'accueil des tournages de Gironde.

Prochain tournage à Bordeaux avec Ulliel et Depardieu

Y-aura-t-il bientôt un deuxième numéro du film "Les petits mouchoirs" de Guillaume Canet ? Aucune confirmation officielle, mais la rumeur va bon train depuis des mois. Pour le moment, c'est Pascal Thomas qui a posé ses caméras, au Cap-Ferret pour son nouveau long-métrage "Celles et ceux que l'on n'a pas eu" avec José Garcia, Audrey Fleurot, Frédéric Beigbeder et Marie-José Croze. Viendra ensuite début mars, Gaspard Ulliel, acteur principal d'une fiction pour Arte, "Il était une seconde fois", avec la participation annoncée de Gérard Depardieu.