Bordeaux : Grosse affluence au Museum de Bordeaux

"Je n'ai jamais vu autant de monde dans le quartier du jardin public et c'est très bien". Catherine est accompagnée de ses deux petits enfants. Elle se rapproche lentement de l'accueil du Museum de Bordeaux. Ce mardi matin, une très longue file d'attente se tient devant l'entrée du musée. Le Museum ouvre ses portes à 10h30. Ils sont déjà quelques centaines à attendre.

Sylvain, lui, demande combien de temps il devra attendre avant d'entrer. Le personnel du Museum lui annonce une heure. "Nous sommes venus les premiers jours, il y avait déjà une heure de queue. C'était l'après-midi, mais nous n'avions pas envie d'attendre. Là, nous sommes venus le matin pour espérer y rentrer". Aujourd'hui, il est revenu avec toute sa famille. Il semble résolu à faire cette visite. "Il paraît que l'exposition en vaut la peine, nous avons pas mal d'amis qui nous ont dit que c'était vraiment une exposition à voir", ajoute-t-il.

Le Museum de Bordeaux a accueilli 25 000 personnes depuis sa réouverture, le 31 mars dernier.

À l'entrée, l'agent de sécurité tient deux compteurs dans ses mains. Le premier compte le nombre d'entrées, le second dénombre les personnes sorties du musée. L'accès au lieu est limité à 370 personnes simultanément. Cette jauge est atteinte très rapidement. Les visiteurs doivent attendre que les premiers rentrés ne sortent.

Cette scène semble se répéter depuis la réouverture du Museum, le 31 mars dernier. Ce jour-là, ils étaient 6 000 à vouloir y pénétrer, ils ont été seulement 2 000 à y parvenir.

"Le premier jour ma sœur avait attendu deux heures avant d'entrer". Alexandre est venu avec fille, visiter le Museum pour la première fois. Lui n'aura patienté qu'une heure le jour de sa visite.

Dans la file d'attente, Lucas, 8 ans, est impatient de pénétrer dans le musée avec ses parents. "J'aime bien l'histoire naturelle et celle de la faune et la flore du monde", précise-t-il. À l'intérieur, ce sont près de 3 500 spécimens exposés qui l'attendent. Des coquillages, des squelettes, ainsi que des oiseaux, des mammifères et des reptiles naturalisés. Et pour contenter le besoin des plus jeunes, le musée s'est doté d'un espace dédié aux tout-petits et d'une exposition temporaires basée sur le toucher.

