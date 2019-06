PHOTOS - Inauguration de la MÉCA à Bordeaux, "totem emblématique de la culture"

La MÉCA, Maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, a été inaugurée ce vendredi à Bordeaux. Toute l'année, elle accueillera des expositions d'art contemporain et des artistes en rodage.

Bordeaux, France

Si vous êtes passés sur les quais de la Garonne, à proximité de la gare Saint Jean à Bordeaux, vous n'avez pas pu la louper. La MÉCA, la Maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, vient d'être inaugurée. Le bâtiment est monumental. 120 mètres de haut, 12 000 m² de superficie.

Il accueille des œuvres d'art contemporain, des photos, des tableaux mais aussi des artistes qui répètent leurs spectacles. La MÉCA est un "monument totémique de la culture" selon Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Il ouvre ses portes au public ce samedi 29 juin.

L'extérieur du bâtiment et son architecture valent à eux-seuls le déplacement. Sur ses grandes marches, hautes de 30 cm, il sera possible de s'asseoir pour pique-niquer ou faire du skate-board. En haut, une grande terrasse aménagée de transats et de fauteuils, avec une vue imprenable sur Bordeaux, surplombant la Garonne.

Un lieu culturel et populaire

La MÉCA a vocation à être un lieu culturel et populaire. À l'intérieur, dans le hall d'entrée, un bar-restaurant peut accueillir une cinquantaine de personnes. Un petit amphithéâtre servira à annoncer la programmation, et notamment les moments où il sera possible d'assister, gratuitement, aux répétitions de spectacles d'artistes.

Danseurs, chanteurs ou encore trapézistes se produiront sur la "MÉCA scène" qui pourra accueillir 200 personnes dans les gradins. Il s'agira de représentations ponctuelles. En revanche, en permanence, une exposition d'art contemporain sera visible, pour une tarification minimum d'un euro, au 5ème étage de la MÉCA. Toute l'année, des sculptures, peintures et photos d'artistes du FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, seront exposées et changeront tous les 2 mois et demi.

La MÉCA sera ouverte au public du mardi au samedi de 13h à 18h30, ainsi que le premier dimanche de chaque mois.