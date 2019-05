Bordeaux : jouez comme les pros sur la pelouse du Matmut Atlantique

Le championnat de Ligue 1 se termine. Pour prolonger la saison, le Matmut Atlantique propose aux amateurs de football, de venir jouer comme les professionnels, sur la pelouse du stade de Bordeaux durant un mois, dans la foulée des demi-finales du Top 14 de rugby et du concert d'Ed Sheeran.

Le stade Matmut Atlantique à Bordeaux s'offre à vous pour 15 euros et par personne pour une heure de jeu entre le 12 juin et 4 juillet

Vous rêvez d'imiter les Girondins de Bordeaux sur la pelouse du Matmut Atlantique ? Le stade vous invite à venir jouer dans les mêmes conditions que les footballeurs professionnels, du 12 juin au 4 juillet. La plateforme de réservation "Orange Foot Park" va ouvrir, le 22 mai.

Des équipes de six contre six, pourront échanger des ballons sur trois terrains installés dans le stade. Il vous en coûtera 15 euros, par personne, pour une heure de jeu. Et le weekend, des tournois seront organisés, dont un féminin. Cerise sur la gâteau : les apprentis footballeurs auront l'occasion de se mettre en tenue dans les vestiaires des pros.

⚽ Et si vous veniez jouer sur la pelouse du Matmut ATLANTIQUE ?

Pour la première fois, réservez votre terrain de football, au cœur du stade !

Le Matmut Atlantique accueillera également dans les prochains jours, le concert de Ed Sheeran le 29 mai, de Muse le 16 juillet, et les demi-finales du Top 14 de rugby les 8 et 9 juin.