Les clichés sexistes ont la vie dure. C'est particulièrement vrai quand il s'agit de sport. Alors à l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) organisait mercredi à Bordeaux "La Lycéenne", un événement dédié au sport féminin. 800 lycéennes girondines y ont participé. Rameurs, boxe, fitness, basket, tir à l'arc : plus d'une quinzaine d'ateliers accueillait les jeunes sportives près de la place des Quinconces.

Des clichés tenaces

A 26 ans, la judokate, Priscilla Gneto, a été trois fois championne d'Europe et médaillée de bronze aux Jeux de Londres. © Radio France - Olivia Chandioux

Cet événement bordelais avait une marraine de choix, Priscilla Gneto. A 26 ans, la judokate, triple championne d'Europe (2011, 2012, 2017), et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres (2012), a eu droit à son lot de réflexions sexistes pendant sa carrière : "_On nous a toujours dit que le judo c'était un sport de garçon_, qu'on était des garçons manqués. Même pour trouver des sponsors parfois c'est compliqué, ils choisissent des sportives très féminines, selon certains critères. Ce sont des clichés tenaces mais je passe outre. C'est malheureux mais c'est comme ça, et ce n'est pas ça qui doit empêcher les filles de faire du sport."

Basket, danse, tir à l'arc, boxe... c'était le programme pour les lycéennes. © Radio France - Olivia Chandioux