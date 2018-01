C'est un lieu qui est longtemps resté fermé au public : l'ancien siège de la Caisse d'Epargne, quartier Mériadeck, à Bordeaux, ouvrira dans le courant de l'année, après sa transformation en lieu de spectacles et d'expositions.

Cet immeuble, tout en rondeur, bloc de béton et de pierre, ne laisse pas indifférent. Fleuron de l'architecture contemporaine, très emblématique du style des années 70, il est désormais classé aux Monuments Historiques. Rebaptisé la Caisse par son nouveau propriétaire, le promoteur Norbert Fradin, il est actuellement en pleins travaux pour devenir un lieu d'échanges culturels.

Le chantier a débuté il y a quelques mois, seul le rez-de-chaussée du bâtiment est en cours de réaménagement.

C'est un exemple majeur de l'architecture organique de la fin du vingtième siècle, unique par son esthétique et sa qualité de construction. 20 mille pierres ont été scellées dans le béton, et elles n'ont pas bougé. C'est un bâtiment dans lequel on se sent bien. - Norbert Fradin.