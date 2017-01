Bordeaux : l'Espagne sera l'invitée d'honneur du 19è Vinexpo en juin 2017

L'Espagne sera à l'honneur du 18 au 21 juin 2017 pour le 19è Vinexpo à Bordeaux. Une soirée spéciale dédiée aux vins espagnols est au programme.

Le salon Vinexpo se tient tous les deux ans à Bordeaux depuis sa création en 1981. Le salon mondial des vins et des spiritueux qui se déroule au parc des expositions de Bordeaux-lac avait attiré 45000 visiteurs et 2350 exposants en 2015. Cette année, l'Espagne sera l'invitée d'honneur de la manifestation qui se présente comme un carrefour incontournable des échanges internationaux de la filière vins et spiritueux.

"A Taste of Spain"

Parmi les temps forts cette année, du 18 au 21 juin, une soirée spéciale réservée aux vins espagnols est prévue au palais de la Bourse le 19 juin avec plus de 100 bodegas sélectionnées par la revue américaine Wine Spectator. "A Taste of Spain" se profile comme l'un des moments-phares et passionnants de Vinexpo Bordeaux 2017 selon Guillaume Deglise le directeur général du salon. Les vins seront dégustés en accord avec des mets préparés par 10 des plus célèbres chefs espagnols.

Depuis 1998, Vinexpo Hong Kong se déroule toutes les années paires en alternance donc avec le salon de Bordeaux. En 2014 Vinexpo s'est développé sur le marché asiatique en lançant un 3è salon bisannuel Vinexpo Tokyo.