Bordeaux : l'exposition aux Bassins de Lumières attire les visiteurs

L'exposition sur les oeuvres de Gustave Klimt et Paul Klee aux Bassins de Lumières à Bordeaux a attiré 300 000 visiteurs depuis son ouverture en juin. Une immersion virtuelle qui plaît au public.

300 000 visiteurs sont allés voir les expositions numériques dans l'ancienne base sous-marine de Bordeaux. Elle a ouvert ses portes avec deux mois de retard en juin dernier. Cet été, les principaux visiteurs venaient d'Europe pour admirer les œuvres de Gustave Klimt ou de Paul Klee. La capacité d’accueil en simultané est limitée à une jauge sanitaire de 250 personnes au lieu de 885 en temps normal. Cependant, "les visiteurs sont venus en nombre cet été. On a eu une petite baisse depuis septembre mais ça reste satisfaisant. Le public vient, surtout le week-end", assure Charlotte Falzone, responsable des événements et relation publiques aux Bassins de Lumières.

Une exposition qui plaît

Les tableaux défilent sur le sol, les murs et sur l’eau des bassins. Les déambulations sont libres et se font en musique. Depuis septembre les expositions attirent un public plus proche. Comme Françoise venue d'Arles (Bouches-du-Rhône ) pour voir l’exposition. "J’ai adoré. Le reflet sur l’eau c’est très chouette, ça ajoute de la magie au spectacle. La musique aussi est envoûtante", commente-t-elle en sortant des bassins de lumière. L’exposition est visible jusqu’au 3 janvier 2021. Les réservations de billets sont conseillées.