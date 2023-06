Bordeaux : l'exposition "Tintin l'aventure immersive" arrive aux Bassins des Lumières en octobre

Suite au succès de "Tintin, l'aventure immersive" à l‘Atelier des Lumières à Paris en 2022, cette création unique consacrée aux aventures de Tintin, arrive aux Bassins des Lumières à Bordeaux du 20 octobre 2023 au 7 janvier 2024.

ⓘ Publicité

De la première édition de Tintin au pays des Soviets, jusqu’aux albums les plus récents, "Tintin, l’aventure immersive" fait honneur au célèbre reporter à la houppette, dont les péripéties autour du monde ont fait sourire de nombreuses générations

"Tintin, l’aventure immersive" permettra à petits et grands de se (re)plonger dans l’univers d'Hergé et de retrouver tous les plus célèbres compagnons de route du reporter, à commencer par son ficèle toutou Milou, mais aussi, le capitaine Haddock, Dupont et Dupond, le professeur Tournesol, la Castafiore...

Toutes les informations pratiques à retrouver sur le site des Bassins des Lumières.