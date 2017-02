Bordeaux, l'une des destinations incontournables dans le monde pour 2017 selon CNN Travel

Une nouvelle fois Bordeaux est plébiscitée par un média américain. Cette fois-ci c'est le site CNN Travel qui retient Bordeaux et ses vignobles parmi les 17 destinations incontournables pour 2017. C'est la seule ville française sélectionnée.

Bordeaux n'en finit pas de figurer dans des classements élogieux et en plus venant des Etats-Unis. Après le célèbre guide de voyages Lonely Planet et le quotidien Los Angeles Times c'est au tour de CNN Travel de retenir la capitale girondine pour ses atouts touristiques. Le site de la chaine d'information en continue estime que Bordeaux est l'une des 17 destinations incontournables pour 2017. C'est d'ailleurs la seule française qui est retenue. CNN Travel vante la présence de son célèbre vignoble ("France's famous Bordeaux wine region) mais aussi la proximité prochaine avec Paris qui ne sera plus qu''à 2 heures de train grace à l'arrivée de la ligne à grande vitesse.

Parmi les 17 destinations retenues par CNN Travel on trouve des sites prestigieux comme la barrière de corail en Australie, mais aussi les Bermudes, le Sénégal comme spot pour le surf ou encore la ville de Houston aux Etats-Unis. Dans ce classement des 17 destinations, Bordeaux se retrouve entre Aarhus 2è ville du Danemark et les icebergs en Islande.

CNN Travel classe Bordeaux parmi les 17 destinations incontournables en 2017. 🏆 © Scott Rocher https://t.co/enCCyoWqgY

