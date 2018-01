Le vin et la musique, accords et désaccords, c'est le titre de la prochaine exposition temporaire qui ouvrira le 23 mars à la Cité du Vin à Bordeaux. La saison culturelle de la Cité du Vin a été présentée ce mardi.

La Cité du Vin a dévoilé une nouvelle programmation culturelle très riche pour le premier semestre 2018. Nouvelle exposition temporaire, des grands entretiens avec de fortes personnalités et des événements nombreux, voici le programme des réjouissances.

L'exposition temporaire consacrée au vin et à la musique :

Après "Bistrot" et "Géorgie", les deux expositions 2017 qui avaient rassemblé quelques 90.000 visiteurs, la Cité du Vin accueille du 23 mars prochain jusqu'au 24 juin une nouvelle expo temporaire baptisée "Vin et musique, accords et désaccords". Elle permettra de faire le lien entre deux univers très imbriqués de la Renaissance au XIXe siècle. "A cette époque, la musique était très présente dans le quotidien des gens, explique Laurence Chesneau-Dupin, la directrice de la culture à la Cité du Vin.

"C'était le cas dans les cours princières comme dans les cours des villages. Les gens chantaient, dansaient et jouaient de la musique. Le vin est un élément qui a constitué une source d'inspiration pour les musiciens, pour des ballets et pour des opéras", poursuit-elle. L'exposition présentera de nombreux objets : peintures, partitions, instruments, livres de musique et même des bijoux de scène. Elle bénéficie de prêts assez rares, notamment de la part de la Bibliothèque Nationale de France. Des points d'écoute de musique rythmeront également le parcours des visiteurs.

Laurence Chesneau-Dupin : "Le vin a été une source d'inspiration pour les musiciens dans les ballets ou les opéras." Copier

Les grands entretiens :

Le principe est simple, il s'agit d'une rencontre avec une grande personnalité spécialiste du vin ou simplement amoureuse du vin. Le 30 janvier, Pierre-Emmanuel Taittinger, l'héritier de la célèbre maison de champagne qui a racheté l'affaire de ses aïeux aux Américains, sera l'invité de la Cité du Vin. Le comédien, et parrain de la Cité du Vin, Pierre Arditi lui succédera le 12 mars. Puis ce sera au tour de Jean-Michel Cazes, l'une des figures du Médoc, propriétaire du château Lynch-Bages, le 2 mai.

En 2015, le futur parrain Pierre Arditi était venu visiter le chantier de la Cité du Vin. - © Maxppp

Les différents cycles :

Des rendez-vous réguliers avec le cycle "vendanges du savoir" pour un échange approfondi avec un expert universitaire, avec le cycle "C' dans le vin" en partenariat avec Kedge Business School sur les sujets d'actualité, ou encore le cycle "Ciné Gourmand" composé d'un film suvi d'une dégustation mets et vin (le 14 février pour la Saint-Valentin le film "Amore" et une dégustation concoctée par Chef Jésus, le chef de France Bleu Gironde).

Les événements :

Quatre dates à retenir pour des moments uniques. Le 10 mars se déroulera une rencontre autour des "énigmes du plaisir". Le 17 mars, une troupe d'improvisation donnera un spectacle baptisé "Mis en bouteille, spécial rouge". Le 10 juin, la frégate L'Hermione accostera au ponton de la Cité du Vin pour des visites du navire avec dégustation des vins originaires des pays récemment visités par l'équipage. Le 14 juin, conférences et dégustation autour du thème "Vin et immortalité" en présence notamment de l'ancien Premier ministre Laurent Fabius.

L'Hermione à quai à Bordeaux en août 2015. © Radio France - Yves Maugue

Les nouveaux ateliers :

La Cité du Vin permet d'approfondir de manière pratique ses connaissances sur le vin. De nombreux ateliers sont organisés de manière régulière. Cette année 2018 sera marquée par plusieurs nouveautés avec des thématiques comme "Vins et chocolats du monde", "Vins et thés", "L'archéo du vin" qui permet de tenter de retrouver le goût du vin antique, ou encore "Les jeudis des vins du monde" qui vous emmène à la découverte d'un terroir.