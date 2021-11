Bordeaux : la flèche de Saint-Michel a fermé ses portes pour 5 ans de travaux

La flèche de Saint-Michel a fermé ses portes ce dimanche soir, pour une durée de 5 ans. Pendant cette période, des travaux auront pour but de la restaurer. Il faudra compter 9 mois rien que pour la pose d'un immense échafaudage.

Ce dimanche à 18h, la flèche de la place Saint-Michel a fermé ses portes pour 5 ans. C'est un lieu emblématique de Bordeaux, construit au XVe siècle, entouré d'un marché et de brocanteurs. La flèche est visible à 40 km. L'édifice fait 114 mètres de haut. Mais il est fragilisé et certains espaces ne sont déjà plus accessibles. Alors il faut le fermer pour tout rénover.

22 cloches sont présentes à l'intérieur de la flèche. © Radio France - Jeanne Maisiat

Les visiteurs faisaient déjà la queue, samedi, avant l'ouverture. A l'intérieur de l'édifice, une jauge est établie : seuls 19 visiteurs peuvent pénétrer à l'intérieur en même temps.

La flèche fait 114 mètres de haut. © Radio France - Jeanne Maisiat

Manon savait que la flèche allait fermer, alors avec son compagnon Mathieu, ils n'ont pas hésité à venir : "et puis on reviendra dans 5 ans, pour voir le résultat !"

La vue depuis le deuxième étage de la flèche Saint-Michel. © Radio France - Jeanne Maisiat

Il faudra 9 mois pour construire un échafaudage qui englobera l'édifice. Puis 4 ans de travaux débuteront.