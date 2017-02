Bordeaux : la Foire aux Plaisirs au ralenti à cause du mauvais temps

Le gros coup de vent qui a soufflé sur Bordeaux n'empêche pas la Foire aux Plaisirs de continuer. Des consignes de sécurité strictes sont appliqués pour les manèges les plus hauts, et les forains prennent leur mal en patience en attendant des jours meilleurs.

En cette deuxième semaine de vacances, le temps est plus à la séance de cinéma qu'au tour de manège. "Oui, c'est très calme" concèdent certains forains sur la Place des Quinconces, mais tous disent aussi savoir que cela fait partie du jeu. En cet après-midi couvert où averses et éclaircies alternent, les lycéens sont les plus nombreux à garnir les allées de la Foire au Plaisirs.

La sécurité toujours assurée

Au-delà des simples questions d'affluence, celle de la sécurité se pose, au vue notamment des impressionnantes rafales de vent qui ont soufflé sur Bordeaux. Alors, comment être sûr qu'il n'y a aucun risque à s'amuser sur les manèges ? Steeve Fleury, un des forains installé place des Quinconces explique : "On a toujours les avis de la Préfecture et de la Mairie pour savoir si on peut ouvrir ou non, et cette fois-ci il n'y a pas eu de soucis". Pour autant, les forains n'attendent pas les avis extérieurs pour prendre leurs responsabilité : "Forcément on ne va pas mettre en danger nos clients, ni même nos familles puisqu'en premier ce sont nos femmes, nos enfants et nous-mêmes qui travaillons sur ces attractions. Et si ce n'est pas possible, on attend le lendemain".

La Foire aux Plaisirs est installée place des Quinconces jusqu'au 26 mars.