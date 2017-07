VIDEO - Bordeaux : la Méca, future maison de la culture, prend forme

Opération cruciale et délicate jeudi sur le chantier de la Méca, la Maison de l'économie créative et de la culture. Les deux poutres reliant les deux piles du bâtiment ont été installées, à 18 mètres de hauteur.

Sur le site des anciens abattoirs Quai de Paludate, on commence à avoir une idée de la forme du bâtiment de la future Maison de la culture. Deux poutres de 60 tonnes chacune ont été installées à 18 mètres au-dessus du sol, pour former une immense arche. Ces poutres de 30 mètres de long permettront de passer d'une pile du bâtiment à l'autre. Deux grues de 400 tonnes de levage ont été nécessaires pour réaliser cette opération. "_C'est un moment symbolique car c'est la Méca dans son ensemble qui se construi_t", se réjouit Frédéric Vilcocq, conseiller culture de la région Nouvelle-Aquitaine et chef du projet. La construction va pouvoir se poursuivre au-dessus de cette passerelle, pour atteindre 37 mètres de haut à la fin de la construction.

Une "coloc' créative"

La Méca, qui ouvrira début 2019, abritera les différentes structures culturelles de la région : le Frac (Fonds régional d'art contemporain), l'Oara (Office artistique de la Région) et l'agence de l'écrit, du cinéma, du livre et de l'audiovisuel, pour créer une "coloc' créative", selon les termes de la Région. Le bâtiment de plus de 10 000 m² intégrera également une salle de spectacle et une salle de projection. L'objectif de la Méca est que les professionnels de la culture et le public se croisent en un même lieu.

La future Méca mêlera art contemporain, cinéma, littérature et art vivant. - © Agence Big

C'est l'architecte Laurent de Carnière qui a dessiné le bâtiment. Originaire de Bordeaux, il travaille aujourd'hui pour "Big", un cabinet d'architectes danois. Il a choisi des matériaux en harmonie avec la ville de Bordeaux : "nous avons travaillé avec des matériaux simples et sans transformation. Nous avons utilisé du béton brut et une charpente métallique. Tous les matériaux des piles, du pont et des sous-faces seront les mêmes. A la fin du chantier, le bâtiment va être entièrement recouvert d'un béton qui aura la teinte de la pierre de Bordeaux. De loin, on aura la perception d'une énorme arche blanche qui sort du paysage".

Accessible le jour et la nuit

L'originalité de la Méca, c'est que l'espace vide entre les deux arches, baptisé "chambre urbaine", sera accessible sept jours sur sept, 24 heures sur 24. "C'est un espace qui traverse la Méca, sans rentrer à l’intérieur de la structure. Le public pourra donc s'approprier le bâtiment, à la façon du Miroir d'eau, et traverser la Méca quand il le voudra", explique Frédéric Vilcocq.

La construction de la Maison de la culture, dont le coût total s'élève à 60 millions d'euros, s'inscrit dans un plan d'urbanisme global du quartier de la Gare Saint-Jean. La halle Debat-Ponsan (l'ancienne halle aux bestiaux des abattoirs) est elle aussi en pleine transformation pour accueillir notamment des restaurants et sera rebaptisé "Halle Boca". Des tours abritant des bureaux vont également être construites.