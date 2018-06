Bordeaux, France

C'est Le concert de l'année au Matmut Atlantique, c'est d'ailleurs le seul concert programmé cet année dans l'enceinte du stade bordelais. La tournée mondiale de Guns' N' Roses, entamée il y a deux ans, fait halte à Bordeaux ce mardi soir. Les vétérans américains du hard-rock sont les premières stars anglo-saxonnes à se produire au Matmut, inauguré en 2015. Sur les 35.000 billets disponibles, dont 18.000 debout, à l'emplacement habituel sur la pelouse, 32.000 billets avaient déjà été vendus lundi soir.

Le show va durer trois heures, et les fans devraient en avoir pour leur argent, avec vidéos, lasers, confettis et spectacle pyrotechnique. Cela fait six jours que le Matmut se prépare : il a fallu notamment trois jours pour monter la scène, un jour pour mettre en place le système audio, vidéo et l'éclairage. Une cinquantaine de poids-lourds ont été mobilisés, et au total, 275 personnes travaillent sur cette installation, en comptant les 125 mobilisés tout au long de la tournée.

Les préparatifs autour de la scène, lundi après-midi © Radio France - Pierre-Marie Gros

Ce stade, à priori, nous convient bien. Il nous a été conseillé par les producteurs de Céline Dion l'an dernier. Il est à ciel ouvert, sans toiture. Le son ne va donc pas rebondir, et va bien circuler. - Ron Chamberlain, directeur de production à Live Nation, producteur du spectacle.

Pour protéger la pelouse, des plaques en aluminium ont été installés à l'endroit où se trouve la scène, et des plaques en matériau composite, là où s'ébattront les 18 mille spectateurs debout.

Les plaques en matériau composite vont protéger la pelouse © Radio France - Pierre-Marie Gros

Les spectateurs vont venir de toute la France. Il faut dire que les occasions de voir le groupe californien sur scène sont rarissimes : Guns' N' Roses a joué la semaine dernière au Download Festival, à Paris, et c'est sa seconde et dernière date dans l'Hexagone avant de poursuivre sa tournée à Madrid.

La scène où va se produire Guns' n' Roses, vue de côté © Radio France - Pierre-Marie Gros

Le show débute à 20h, mais le stade sera ouvert dès 15h45, pour la retransmission du match France-Danemark pour les spectateurs unis d'un billet, suivie d'une première partie à 18h avec The Pink Slips et le groupe de soul-blues Rival Son. 3.000 places étaient encore à vendre lundi soir, dans toutes les catégories, de 40 à 290 euros, à la billetterie sur place et sur le site du stade Matmut Atlantique.