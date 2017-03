Bordeaux : le Belem enrichit ses visites à bord grâce au numérique

Le Belem, toujours en escale à Bordeaux, reprend ses visites à bord à partir du week-end prochain avant d'appareiller le 10 avril. Une tablette numérique permet désormais au public de plonger dans l'histoire du célèbre trois-mâts.

Le Belem est presque resté tout l'hiver arrimé au port de la lune à Bordeaux. Presque... car le trois-mâts a du partir à la Rochelle en début d'année pour des travaux d'entretien annuels. Le 10 avril prochain, le bateau école quittera Bordeaux pour de nouvelles aventures vers Bayonne, Bilbao, le Portugal, les Canaries, Madère avant son retour fin mai pour "Bordeaux fête le fleuve". En revanche il ne devrait pas hiverner à Bordeaux à la fin de l'année, mais sans doute à Nantes explique Nicolas Plantrou le président de la Fondation Belem; le prochain hivernage au port de la lune ce sera peut-être dans 2 ans.

La timonerie du Belem © Radio France - Loick Guellec

Le gouvernail du Belem © Radio France - Loick Guellec

D'ici son départ, les visites reprennent à bord le week-end prochain et celui du 8-9 avril. Le public pourra cette année utiliser une tablette numérique pour plonger via des photos et des vidéos dans l'histoire du Belem construit en 1896 comme navire marchand, devenu yacht de luxe britannique jusqu'en 1950 avant de se transformer en bateau école dans les années 1980.

Une tablette numérique pour découvrir l'histoire du Belem © Radio France - Loick Guellec

En savoir plus : dates et horaires des visites du Belem à Bordeaux