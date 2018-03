Bordeaux, France

Le concert 2018 des Enfoirés est diffusé ce vendredi soir sur TF1. Succès d'audience garanti ! C'est l'événement musical le plus regardé de l'année. Le show a été enregistré au Zénith de Strasbourg en janvier dernier. Seront présents sur scène : Amir, Zazie, Tal, Jenifer, Christophe Maé, Marc Lavoine, Nicolas Canteloup ... au total, une quarantaine d'artistes parmi lesquels, aussi, Mimi Mathy. L'actrice qui a révélé il y a quelques jours que le concert 2019 des Enfoirés aurait lieu cette fois-ci à Bordeaux, à la nouvelle salle Arena.

Mimi Mathy, pilier des Enfoirés, a lâché l'info dans plusieurs médias

Une visite technique a déjà eu lieu pour s'assurer que la salle de l'Arena répond à tous les critères. La vente des billets aura lieu en novembre prochain. La date de diffusion à la télé n'est pas encore connue mais elle devrait avoir lieu comme chaque année début mars. Voilà ce que l'on sait sauf que les premiers concernés, les gestionnaires de la Bordeaux Métropole Arena, refusent toujours de confirmer ce concert.

On va quand même faire confiance à Mimi Mathy qui nous annonce aussi un retour possible de Jean-Jacques Goldman dans la troupe des Enfoirés. Après une pause de deux ans, "on ne désespère pas, j'espère qu'il sera là bientôt" explique Mimi Mathy. Il est encore trop tôt pour dresser la liste des artistes qui se produiraient à Bordeaux pour ce concert exceptionnel mais voici déjà une liste de fidèles : Marc Lavoine, Michael Jones, Claire Keim, Christophe Willem, Lorie, Liane Folly, Zazie ... la liste n'est pas exhaustive.