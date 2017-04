Bordeaux : le directeur général de l'Opéra veut rassurer les danseurs qui s'étaient mis en grève

Le mois dernier, les danseurs du ballet de l'Opéra national de Bordeaux n'avaient pas assuré une représentation en plein conflit sur les prolongations de contrat. Le directeur général Marc Minkowski décide de calmer le jeu.

Lors de sa conférence de presse de présentation de la saison 2017-2018 à l'Opéra national de Bordeaux ce lundi, son directeur général est revenu sur le conflit qui l'oppose avec les danseurs du ballet de l'Opéra. Le 30 mars dernier, ils avaient déposé un préavis de grève et n'avaient pas assuré la première d'une représentation de danse contemporaine pour réclamer la prolongation des contrats de certains d'entre eux sur deux ans et non un an. Marc Minkowski veut renouer le dialogue et annonce que même si le problème des contrats n'est pas réglé il leur promet que leur carrière soit prolongée à Bordeaux au delà du contrat d'un an.

Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui les gens, quand il y a un problème, ont tendance à s'exprimer à tort et à travers et dans tous les sens. Essayons de travailler dans la confiance. Marc Minkowski directeur général de l'Opéra national de Bordeaux

Ce conflit était intervenu alors que le directeur de la danse Charles Jude avait été démis de ses fonctions avant de faire valoir ses droits à la retraite. Son successeur doit être nommé à la rentrée de septembre.

Une saison au rythme du TGV

L'Opéra national de Bordeaux va aussi se mettre à l'heure de la future ligne à grande vitesse pour l'ouverture de sa saison 2017-2018 . A la rentrée de septembre, 2 spectacles autour du train et de Paris seront proposées au Grand Théâtre notamment la Vie parisienne d'Offenbach, un opéra bouffe qui est accessible à un très large public.