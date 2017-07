Bordeaux : le festival "Partir en livres" veut faire aimer la lecture aux ados

Le festival "Partir en livres", dédié à la littérature jeunesse, se déroule jusqu'à ce vendredi soir à la station Ausone, le centre culturel de la librairie Mollat de Bordeaux. Au programme : rencontres avec les auteurs et concours.

Le festival "Partir en livre" fait escale à Bordeaux jusqu'à ce vendredi soir, avec l'objectif de promouvoir la lecture auprès des jeunes. Car en grandissant, ils se détournent peu à peu des livres. "Il y a un décrochage vers l'âge de 13 ans, parce que d'autres loisirs apparaissent", explique Vincent Monadé, président du Centre national du livre. Un décrochage que beaucoup attribuent à internet. Mais pour Anaïs Jacquemont, libraire chez Mollat au rayon jeunesse, web et lecture ne sont pas concurrents mais complémentaires : "les réseaux sociaux leur permettent de communiquer sur leurs lectures. Ils peuvent aussi suivre des "booktubeurs", qui partagent leurs coups de cœurs et leurs conseils de lectures en vidéo. Les ados lisent différemment que les générations précédentes, mais ils lisent".

Des booktubeurs pour les ados

Ces booktubeurs ont une vraie influence sur les jeunes. "Ça donne encore plus envie de lire ! Du coup, ma liste de lecture s'agrandit beaucoup : j'ai 23 livres à lire !", plaisante Margaux, 16 ans, venue au festival "Partir en livres". Les booktubeuses Lemon June et Audrey, du blog "Le souffle des mots", seront d'ailleurs présentes vendredi pour un atelier.

Le festival "Partir en livres" est national, partout en France depuis le 19 juillet. L'événement à Bordeaux a été baptisé "Lire en bande organisée" et met à l'honneur les mangas, la bande-dessinée, la science-fiction et Youtube, des genres particulièrement appréciés des ados. Selon Vincent Monadé, être à l'écoute des goûts des plus jeunes est le meilleur moyen de les intéresser à la lecture : "il ne faut surtout pas porter de jugement sur ce qu'ils lisent. Par exemple, il ne faut pas dire à un enfant qu'une bande-dessinée n'est pas un vrai livre, car c'est faux et contre-productif". Pour les fans de mangas, un concours de Cosplay, un concours où il faut être déguisé en son personnage préféré, est également organisé.

Entrée libre et gratuite, programme à retrouver ici.

Station Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, 33000 Bordeaux.