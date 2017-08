Bordeaux : le mauvais temps du mois d'août stimule la fréquentation des musées

La fréquentation dans les musées bordelais est en hausse de 10% cet été. Notamment grâce à la météo maussade du début du mois d'août. D'autres sites comme Cap Sciences ou la Cité du Vin constatent aussi une augmentation du nombre de visiteurs.

La grisaille qui a touché la France et la Gironde début août ne fait pas que des malheureux. Quand le thermomètre baisse et que le ciel bleu disparaît à la saison estivale, cela profite traditionnellement aux musées, base de repli pour les touristes.

10% de hausse dans les musées

A Bordeaux, la dizaine de musées gérés par la ville de Bordeaux constatent une forte hausse de la fréquentation estivale. 10% de plus par rapport à l'an dernier. 97 338 personnes ont visité les musées et lieux d'expositions en juin et juillet.

Cap Sciences cartonne

Le centre de culture scientifique, technique et industrielle Cap Sciences est l'un des sites qui a le plus profité de la météo. Il réalise sa meilleure saison estivale depuis 4 ans. La jauge maximale du centre a été atteinte toute la semaine dernière avec plus de 950 visiteurs par jour contre 300 en période normale.

Du côté de la Cité du Vin, pas de chiffres précis. Les responsables indiquent tout de même que la météo a eu une influence sur la fréquentation et que les chiffres sont "assez nettement" supérieurs aux objectifs fixés.

Les cinémas eux ne semblent pas profiter d'un regain de fréquentation. Un professionnel explique : "la météo a une influence infime l'été car nous sommes portés par de gros films et une clientèle qui vient quel que soit le temps".

L'oenotourisme en profite aussi

L’œnotourisme se porte également bien. Le Château Rochebelle à St-Emilion a attiré 350 personnes par jour ces deux dernières semaines. "Quand il fait trop chaud, les gens quittent les vigne pour aller à la plage" résume le propriétaire.