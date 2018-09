Quatre mois après l'annulation de l'expo Monet, le Musée Mer Marine, imaginé et financé par Norbert Fradin, ouvre ce lundi avec une exposition de photos sous-marines de National Géographic. Le promoteur immobilier est l'invité ce lundi matin de France Bleu Gironde entre 8h et 8h30.

Bordeaux, France

Norbert Fradin, le créateur du Musée Mer Marine, au Bassin à Flots, à Bordeaux , est l'invité ce lundi matin de France Bleu Gironde entre 8h et 8h et demi. Un musée qui ouvre enfin avec quatre mois de retard. Dès ce lundi et jusqu'au 30 avril, sont présentées une centaine de photos sous-marines du fonds de National Géographic, une exposition intitulée "Sous les mers, au delà de l'image".

Seule la salle d'exposition temporaire est désormais ouverte , en attendant l'achèvement du chantier , et l'ouverture globale prévue en juin prochain . En juin dernier, l'exposition inaugurale, consacrée aux oeuvres de Claude Monet, le père de l'impressionnisme, avait été annulée au dernier moment. Le musée Marmottan, qui devait prêter les quarante tableaux, avait jugé les conditions de sécurité insuffisantes . A propos de ce litige, Norbert Fradin précise que "des négociations sont toujours en cours pour régler le dédommagement".

C'est un moment important pour le promoteur immobilier, qui s'est transformé au fil des années en véritable mécène. Avec l'argent qu'il gagne depuis quarante ans, il aurait pu s'acheter des yachts ou des villas de luxe, mais il préfère se servir de sa fortune pour assouvir sa passion des vieilles et des belles pierres.

Norbert Fradin s'est d'abord fait connaître en achetant et rénovant des châteaux. Le premier, ce fut le château de Villebois-Lavalette, un château médiéval situé dans sa Charente Natale, sont il fit l'acquisition en 2000. Pour ner parler que de la Gironde, il est également le propriétaire depuis 2007 du château du Prince Noir, qui surplombe le Pont d'Aquitaine, à Lormont ; depuis 2010 du château de Villandraut, et depuis 2013, de celui de Budos, toujours en Sud-Gironde.

Norbert Fradin à bord de l'Hermione. © Radio France - Yves Maugue

Il ne délaisse pas pour autant l'architecture contemporaine : en 2015, c'est l'ancien siège de la Caisse d'Epargne, quartier Mériadeck, à Bordeaux, qu'il a racheté, un immeuble très emblématique des années 70, où il a installé ses bureaux et qu'il transforme petit à petit en lieu culturel. Même si les choses ne se passent pas toujours comme il le veut - le retard pris par ce projet baptisé "la caisse" ou le litige avec le musée Marmottan à propos de l'expo Monet avortée le prouvent -, Norbert Fradin continue à avancer . Parmi ses projets : ouvrir une annexe du Musée Mer Marine à l'intérieur de la Citadelle de Blaye.