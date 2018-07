Bordeaux, France

Dans le parc des sports de Saint-Michel, plusieurs familles découvrent les stands installées à l’occasion de la 11e édition du Quai des Sports. Pour Galien, 6 ans, c’est une première initiation au BMX qui est prévu. Il pratique déjà le vélo, il est donc plutôt à l’aise sur le parcours : “J’aime bien les bosses. Et ça va vite. Ce qui change du vélo, c’est qu’on doit rester debout [pour le BMX] alors que normalement on doit être assis”.

Le petit garçon est venu avec sa maman, Clarisse. “C’est une bonne activité avant de partir en vacances. C’est sympa de pouvoir se dépenser, et surtout de découvrir des nouveaux sports comme le BMX. Il avait très envie d’essayer, donc cela permet de voir d’autres choses”.

"Je dirai à mes copains d'essayer"

Plus loin un mur d’escalade est installé avec une tyrolienne. C’est Sébastien, moniteur et professeur d’EPS qui encadre des enfants venus d’un centre de vacances. “C’est important que les enfants et même les adultes découvrent des activités différentes. Après ces initiations ils peuvent devenir des futurs licenciés dans des clubs ou des associations pour continuer à progresser et aussi à se faire plaisir”.

Autre activité proposée au Quai des sports : un parcours de roller. Il donne du fil à retordre à Érine, 9 ans. “Ici, il n’y a pas de graviers pour s’arrêter. Chez moi, quand je fais du roller il y en a, donc c’est plus facile”. Elle a aussi participé au mur d’escalade et est séduite par ces disciplines. “Essayer de nouveaux sports, ça peut être bien. _J’ai aimé l’escalade, j’ai parlerai à mes copains et je leur dirai d’essayer_”.

Les enfants, et aussi les adultes, peuvent profiter des activités du Quai des Sports jusqu’au 12 août prochain. Il est ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 16 à 20 heures. L'année dernière, 36 000 personnes ont pris part aux activités.