Bordeaux : le rhinocéros noir Kata Kata bientôt au Muséum d'histoire naturelle

Bordeaux, France

C'est un colosse d'1 mètre 70 de haut, 3 mètres 50 de long et de 300 kilos qui a rejoint ce vendredi 15 novembre le centre de conservation des collections du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. Le rhinocéros noir d'Afrique naturalisé, prénommé Kata Kata, va rester quelques semaines dans le centre avant de rejoindre le Muséum où il sera exposé en février prochain.

Kata Kata était le pensionnaire du zoo de Doué-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire. En octobre 2018, l'équipe vétérinaire souhaitait récupérer son sperme afin d'inséminer les femelles rhinocéros du zoo. Malheureusement, il meurt d'un accident cardiaque pendant l'intervention.

Le Muséum de Bordeaux a pu récupérer la dépouille et lui offrir une seconde vie en le naturalisant. "Le taxidermiste a réalisé un mannequin avec une armature métallique et de la mousse de polyuréthane sculptée et remodelée, puis la peau tannée a été recousue sur le mannequin. Il a ensuite masqué les coutures et maquillé le rhinocéros", détaille Nathalie Mémoire, la directrice du Muséum de Bordeaux.

11 600 euros récoltés

Pour financer les travaux de naturalisation du rhinocéros, qui ont coûté 18.000 euros, une campagne de financement participatif en ligne a été lancée. Entre mai et juillet 2019, 11.600 euros ont été récoltés auprès de 111 contributeurs. Le reste de la somme a été apporté par la mairie de Bordeaux et la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) de Nouvelle-Aquitaine.

Il y a un an, Emmanuelle et sa famille ont fait un safari en Afrique du Sud, c'est ce qui l'a poussée à participer au financement de la naturalisation de Kata Kata. "C'est vraiment une belle restitution et pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'en voir en vrai, c'est l'occasion d'en admirer un de manière assez réaliste", explique-t-elle.

Cédric est maître de conférence en chimie à l'université de Bordeaux, il a aussi tenu à donner de l'argent car c'est "l'occasion de faire une bonne action et de mettre en valeur un animal magnifique et menacé et qui peut devenir un symbole des espèces menacées".

Une espèce en voie de disparition

Kata Kata est en effet le représentant d'une espèce en danger d'extinction. Les rhinocéros noirs d'Afrique sont victimes du braconnage, ils sont attaqués à cause de la valeur de leurs cornes. Ils sont aussi de moins en moins nombreux car ils ont du mal à se reproduire et leur territoire se réduit de plus en plus.

Selon l'organisation WWF, il resterait environ 5.000 spécimens de cette espèce dans le monde.

Le rhinocéros noir sera présenté au public lors de l'exposition Afrique, savane sauvage qui ouvrira ses portes le 4 février prochain.