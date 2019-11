Bordeaux : Léonard de Vinci au Musée Mer Marine

Bordeaux, France

A l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, le Musée Mer Marine du quartier Bassins à Flot, à Bordeaux, accueille une exposition dédiée aux inventions du génie italien.

Elle rassemble 250 œuvres, dont 120 maquettes reproduites à partir des schémas originaux des machines inventées par Léonard de Vinci.

"Nous avons fait _des travaux de recherches pendant un an et demi_, ce qui nous a amenés à voyager partout dans le monde", raconte Vincent Damseaux, le concepteur de l'exposition.

Avec son entreprise belge, XPO Factory, il a étudié les manuscrits et croquis de Léonard de Vinci puis a dessiné des maquettes qui ont ensuite été réalisées par des menuisiers et ébénistes.

Vincent Damseaux, le concepteur de l'exposition Léonard de Vinci Copier

Une déambulation dans l'exposition vous fera passer des machines de guerre au domaine de l'eau et des voies fluviales avec une série de ponts, puis l'air et le vent sont représentés avec des machines volantes. Enfin, toute une partie est dédiée aux engrenages et aux instruments de mesure.

Les maquettes ont été réalisée à partir des croquis de l'inventeur italien. © Radio France - Louise Buyens

Une partie de l'exposition est dédiée aux machines volantes. © Radio France - Louise Buyens

Des instruments de mesure. © Radio France - Louise Buyens

Une montre en 500 exemplaires a été spécialement créée pour le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. © Radio France - Louise Buyens

Une exposition ludique pour les jeunes visiteurs. © Radio France - Louise Buyens

A Bordeaux, environ 50 000 visiteurs sont attendus pour découvrir cette exposition itinérante qui va traverser de nombreuses capitales européennes et qui ira même jusqu'en Asie.

L'exposition est à voir au Musée Mer Marine de Bordeaux jusqu'au 8 mars 2020. L'entrée est à 13 euros.