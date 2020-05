Bordeaux : les Bassins de Lumières de la base sous-marine ouvriront le 10 juin

Les Bassins de Lumières de la base sous-marine de Bordeaux devaient ouvrir le 17 avril dernier. La crise sanitaire a repoussé la grande première de presque deux mois. Le 10 juin prochain, les visiteurs pourront découvrir cet immense espace consacré à l'art numérique. Sur plus de 10.000 mètres carrés, des œuvres seront projetées sur les murs, et en musique. Mais l'ouverture se fera dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire : port du masque obligatoire, limitations du nombre de visiteurs, réservations internet par créneaux horaires et gestion des flux, précise la mairie de Bordeaux.

Les Bassins de Lumières lors des derniers tests, avant la crise sanitaire. © Radio France - Camille Huppenoire

Ce centre d'art numérique est géré par l'organisme privé Culturespaces, qui pilote déjà L'Atelier des lumières à Paris et les Carrières de lumières aux Baux-de-Provence.