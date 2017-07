Bordeaux : les bus touristiques proposent des visites adaptées aux enfants

Depuis début juillet, des visites commentées adaptées aux enfants sont proposées dans les bus touristiques, ces bus à étage qui sillonnent le centre-ville de Bordeaux.

Vous les avez surement déjà croisé dans les rues du centre-ville de Bordeaux. Les bus à étage, toits ouvrants, jaunes ou rouges, font visiter Bordeaux à de plus en plus de touristes : 100 000 en 2016, contre 15 000 en 2007, l'année la création de l'entreprise City Tour, qui organise ses visites. A bord, des touristes de toutes nationalités avec des écouteurs vissés sur les oreilles. Depuis début juillet, une nouvelle langue vient d'être ajoutée au panel proposé : la langue des enfants, qui accompagne les jeunes touristes, de la place de la Bourse, jusqu'au pont Chaban-Delmas, en passant par la Grosse cloche, la place Gambetta ou encore Darwin.

Plus court et plus efficace

"On a travaillé sur des questions-réponses et des devinettes. On a aussi simplifié la version pour les adultes : on met beaucoup moins de choses, pour maintenir l'attention des enfants", explique Odile Candessanche, gérante de "City Tour". La visite guidée est en fait un dialogue entre une petite fille qui interroge ... Michel de Montaigne. Un livret avec des jeux et des photos de la ville est également distribué aux enfants.

Les commentaires adaptés aux enfants sont également disponibles en anglais. L'entreprise envisage déjà de proposer une version allemande et espagnole dès l'été prochain.