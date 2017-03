Bordeaux : les danseurs de l'Opéra menacent de faire grève jeudi soir

C'est un nouvel épisode de la crise qui secoue l'Opéra de Bordeaux depuis la fin de l'année dernière. Le ballet a déposé un préavis de grève pour la soirée de jeudi.

La crise n'est toujours pas terminée à l'Opéra de Bordeaux. Le 30 décembre dernier, une représentation a failli être annulée après déjà un préavis de grève. Et puis au début de l'année, le directeur du ballet, Charles Jude, a été mis à pied avant de faire valoir ses droits à la retraite suite à un accord intervenu avec le directeur de l'Opéra Marc Minkovski. Cette fois-ci, le ballet a déposé un nouveau préavis pour ce jeudi soir alors qu'est programmée la première de "Quatre tendances" un spectacle de danse contemporaine.

Au centre du conflit : les CDD de 7 danseurs qui ne sont prolongés que pour un an alors qu'ils réclament un contrat de 2 ans. Au même moment les musiciens et les choristes voient leurs contrats renouvelés pour 3 années. Les danseurs dénoncent ce traitement différent entre les personnels artistiques de l'Opéra.

Dire aux danseurs qu'ils n'ont qu'un an ça leur donne envie d'aller voir ailleurs. Parmi ces 7 danseurs, vous avez un premier danseur, une soliste et des danseurs de corps de ballet d'une qualité rare. Ce qu'on tient à affirmer c'est qu'on ne souhaite pas prendre le public en otage, mais quand on se retrouve dans des discussions où l'on ne peut pas faire entendre raison sur nos revendications le seul moyen qu'on trouve pour se faire entendre c'est la grève.

-Guillaume Debut, danseur et délégué CGT