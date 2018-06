Le jazzman Bachar Mar-Khalifé, les artistes électro Arnaud Rebotini et Mr. Oizo. Philippe Barre, fondateur du Climax festival, a dévoilé les têtes d’affiches pour l’édition 2018 du festival Climax, qui se tiendra du 6 au 9 septembre à Bordeaux. La programmation ne compte pas que des artistes. Egalement des experts de la sauvegarde de la planète comme Pascal Picq, paléoanthropologue ou encore Laurent James de l'ONG Sea Sheperd. Le lien entre ces écologistes et un rappeur comme Denzel Curry, présent lui aussi, n’est pas évident. C’est pourtant tout le concept de l’événement. Et c’est cet esprit que Philippe Barre entend conserver. "On ne souhaite pas faire un temps pour des gens uniquement engagés ou alors festifs", explique-t-il."On fait un mélange des genres, on l’assume. On a envie de transmettre au plus grand nombre, notamment au jeune public et aux familles."

De l’écologie, mais pas seulement

Si la sauvegarde de la planète est le thème majeur de ce festival, la crise migratoire qui frappe l’Europe sera aussi un des sujets abordés et sur lequel Philippe Barre veut mobiliser. "On ne doit pas oublier notre devoir de solidarité avec ceux qui fuient la misère, l’horreur, la guerre mais aussi les changements climatiques", précise le fondateur du festival. "Moi, j’ai honte de voir certaines décisions des états qui n’ont même pas le courage de relever ce défi qu'est l'accueil des réfugiés."

La programmation cette année apparaît moins ambitieuse que les éditions précédentes. Le budget, moitié moins important qu'en 2017, n'y est sans doute pas pour rien. L'année dernière, le festival a attiré 30 000 festivaliers.

→ Découvrez la programmation en suivant ce lien.

Texte: Clément Cressiot