Bordeaux : malgré le confinement, une série M6 en tournage quartier Saint-Michel

L'équipe de tournage réalise un certain nombre de scènes dans le salon de coiffure Sauvageonne, qui a été redécorer à l'intérieur et à l'extérieur pour l'occasion.

"Moteur demandé. Ca tourne au son. Action !". Dans la rue Camille-Sauvageau, quartier Saint-Michel tout le monde se fige. Ca tourne ! Pendant une minute, une serveuse apporte un café à un client attablé en terrasse, le patron du bar traverse la rue en portant un plateau, une femme sort de chez le coiffeur en tenant une enfant par la main. On se croirait revenu dans le monde d'avant.

Nous sommes en fait dans une série, qui a réquisitionné le salon de coiffure Sauvageonne, le bar "Les Copains d'abord", et le restaurant "Chez Ta Mère". Parmi ceux qui déambulent dans cet espace, seuls les acteurs sont dispensés de masque, en tout cas pendant leurs prises. Autour d'eux, toute l'équipe technique, de production, de réalisation est masquée.

Si deux acteurs doivent s'embrasser, ils s'embrassent

Les acteurs, ici, ce sont notamment Caroline Anglade, Cristiana Reali, Victoria Abril ou encore Tom Novembre, tous au casting de "Sauver Lisa", une série en six épisodes, qui sera diffusée au mois de septembre sur M6. Et dans cette série, qui suit la cavale d'une institutrice qui a enlevé une enfant pour la soustraire à la maltraitance de sa famille, la Covid-19 n'existe pas, les bars sont ouverts, les coiffeurs aussi. Et donc, pas besoin de trop respecter la distanciation pour les acteurs. "Si deux acteurs doivent s'embrasser, ils s'embrassent", prévient Philippe Saal, le directeur de la production. "Il y a des scènes où les comédiens sont un peu proches, qu'on essaye de distancier un peu plus. Pas forcément d'éviter, parce qu'on ne va pas réécrire le scénario".

Un soulagement pour la soixantaine de membres de l'équipe, qui, contrairement au premier confinement, a le droit d'exercer son métier. "On est soulagés, confesse Philippe Saal. Depuis le début du tournage le 5 octobre à Saint-Nazaire, on passe entre les gouttes. Il y a deux semaines, au moment du confinement, on a été rassurés par un communiqué du ministère de la Culture qui nous disait qu'on pouvait continuer les tournages".

Mis à part les masques pour tous donc, il n'y a pas trop de changements. L'équipe de tournage n'a pas été réduite, elle a même été renforcée par l'arrivée d'un nouveau membre, un référent Covid. Ici, il s'appelle Maxime, et était régisseur, avant d'embrasser ce rôle.

Maxime, le référent Covid de l'équipe de tournage, avec sac poubelle et boîte de masques à la ceinture. © Radio France - Thomas Coignac

Il déambule donc, parmi les équipes, avec à la ceinture une boîte de masques, un sac poubelle pour jeter ceux qui sont usagés, et un pulvérisateur de gel hydroalcoolique. Il se charge de désinfecter les décors, de vérifier que tout le monde respecte la distanciation, et rappelle à l'ordre ceux qui enlèvent le masque.

Il y a toujours deux-trois oublis, mais ce n'est jamais de la mauvaise volonté

"J'avais un peu d'appréhension au début, parce que j'allais être un peu la police du plateau. Mais l'équipe a été très compréhensive. Il y a toujours deux-trois oublis, mais ce n'est jamais de la mauvaise volonté. L'équipe sait que mon rôle est de maintenir la continuité du tournage", explique Maxime.

La continuité, c'est aussi l'inquiétude chaque semaine en attendant le verdict des tests Covid, pratiqués sur chaque membre de l'équipe de tournage, chaque semaine. Pour l'instant, personne n'a été testé positif. Le tournage devrait continuer à Bordeaux jusqu'à début décembre, avec notamment une scène de cascade au-dessus de la Garonne. Il se transportera ensuite à Périgueux pour les dernières scènes.