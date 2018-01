Le producteur bordelais à la tête de la société Euterpe Promotion, à l'origine de plus de 10 000 spectacles dans le grand sud ouest, militait pour l'ouverture d'une salle de concert à Bordeaux. A quelques heures de la grande première de Dépêche Mode, il se dit très enthousiaste et soulagé.

Comme 80% des concerts déjà programmés à la Bordeaux Métropole Arena, Michel Goudard produit ce soir celui de Dépêche Mode, qui sera d’ailleurs l'unique date en France du groupe britannique. Il se dit confiant à 125% du résultat et vante les mérites d'une salle immense (11 300 spectateurs en jauge maximale) mais dans laquelle on sent déjà une atmosphère.

Avant l'Arena, Bordeaux ne figurait même pas sur la liste des tourneurs

Auparavant, les stars internationales n'envisageaient même pas de venir à Bordeaux. Pour les stars d'envergure nationale, le fait de passer par Bordeaux exigeait donc de se produire en extérieur au stade Lescure (comme Johnny en 2003) ou à la patinoire Mériadeck (comme Mylène Farmer sur sa dernière tournée), "ce qui nous obligeait à être inventifs" se souvient Michel Goudard.

Une salle qui a déjà une atmosphère

Avant même Dépêche Mode ce mercredi soir, Michel Goudard a pu monter sur la scène de l'Arena, afin de tester l'ambiance de cette salle que les fans et le producteur attendaient depuis 20 ans. "Ce qui est incroyable", affirme le producteur bordelais, "c'est qu'on y sent déjà une atmosphère et une ambiance".

Avec Johnny un souvenir exceptionnel à Bordeaux...

C'était à l'été 2003, l'idole des jeunes monte sur scène en plein cœur de la canicule en 2003 dans un Stade Lescure plein à craquer. Pendant tout le concert, les fans chanteront en cœur avec Johnny, des séquences qui seront d'ailleurs retenues par la suite pour le CD Live de la tournée. Michel Goudard se souvient comme si c'était hier des premiers mots de Johnny à la sortie de ce concert.