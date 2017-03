Bordeaux : "On va avoir la plus belle salle de spectacles de France !"

La future salle de spectacles Arena de Bordeaux Métropole située à Floirac ouvrira en janvier 2018. Les travaux se poursuivent dans les délais. Et déjà le chantier donne un avant-goût de ce que sera cet équipement hors du commun.

A moins d'un an de l'ouverture "80 % du gros oeuvre est fait, on est dans les temps.", affirme Philippe Hernoult, directeur de chantier Bouygues bâtiment centre Sud-Ouest. Le parterre de l'Arena accueillera le public debout, face à la scène lors de concerts, mais aussi un terrain de handball ou de basket par exemple lors des événements sportifs. Pour Jean-Jacques Puyobrau, le maire de Floirac, le cœur de l'Arena ressemble "à un Colisée romain". La salle est construite comme un amphithéâtre, avec des gradins en arc-de-cercle au dessus du parterre et de la scène modulable. Jusqu'à 11000 personnes pourront assister à un spectacle.

Le parterre et les gradins de la salle Arena en construction. © Radio France - Mélanie Juvé

Tout se démonte et se déplace en fonction des besoins de chaque production. Les équipes sont capables de monter en quelques heures une scène, un décor et la sono. — Philippe Hernoult.

Prochaine date clé : la pose du début de la charpente métallique début mai. Un "défi technique" pour Philippe Hernoult, puisqu'il il y aura au total 1 000 tonnes de charpente à poser. Puis il faudra installer le dôme de la salle : une couverture acoustique multi-couches pour éviter les nuisances sonores.

"A l'intérieur, la salle sera équipée de pyramides acoustiques pour éviter la réverbération du son, détaille Philippe Hernoult. Cela en absorbera une partie, c'est un gros bonus, car il y aura une qualité sonore importante."

Suspense sur la programmation

"On va avoir la plus belle salle de spectacle de France !" ose Jérôme Langlet, directeur de la future Bordeaux Métropole Arena. "Croyez-moi il y a beaucoup d'artistes qui veulent venir, on est dans une région très attractive. Mais la programmation va s'annoncer au fur et à mesure, même si on a un planning qui commence à être bien rempli". La billetterie des deux premiers spectacles est déjà ouverte depuis le 16 mars dernier. Les Bodin's sont programmés les 10 et 11 février 2018. Le groupe Shaka Ponk viendra à l'Arena le 8 mars 2018.

Pour le concert inaugural, on ne connait pas encore le nom de l'artiste invité. Il faudra attendre septembre selon les organisateurs. Jean-Jacques Puyobrau, le maire de Floirac, évoque un/e artiste d'envergure nationale. En tout cas, les programmateurs ont bien l'intention de dépasser les frontières de l’hexagone. La preuve : on trouve sur la plaquette destinée à la presse une photo de la chanteuse internationale Rihanna, alors que n'elle n'est pas annoncée pour l'instant.