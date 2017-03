Bordeaux : "Nés quelque part" une exposition où le visiteur est un acteur

"Nés quelque part" c'est le nom de l'exposition qui s'ouvre à Cap Sciences à Bordeaux. Du 22 mars au 30 avril, le public est invité à un jeu de rôle en se mettant dans la peau d'un personnage à travers 7 pays du Sud et de l'Outre-Mer.

6000 personnes l'ont visitée à Paris, 6000 également à Roubaix, 8000 à Lyon. On attend près de 5700 personnes à Bordeaux au vu des réservations pour l'exposition "Nés quelque part" qui débutent ce mercredi à Cap Sciences. Co-organisée par l'Agence Française de Développement, elle invite le public à prendre conscience des défis du développement durable et des inégalités dans le monde.

Le spectateur en immersion

Pendant sa visite, le public sera invité par des acteurs à incarner un personnage voyageant dans 7 pays du Sud et de l'Outre-Mer (Cameroun, Niger, Maroc,Colombie, Nigéria, Polynésie et Cambodge). Muni d'un carnet de voyage il va devoir s'impliquer et s''engager face aux difficultés de la vie quotidienne qui n'ont rien à voir avec celles que l'ont vit en occident.

Le rôle important de l'Agence Française de Développement

L'exposition s'est appuyée directement sur les connaissances et l'expérience de terrain des experts de l'Agence Française de Développement qui a pour priorités de lutter contre les changements climatiques, de contribuer à une croissance économique et de stabiliser les pays en crise en les soutenant par des prêts, des dons et des projets qui ne trouvent pas de financements dans les pays du Sud et de l'Outre-Mer.