Cenon, France

Ecouter de l'electro avec sa grand-mère et son petit cousin ! C'est le pari que réussit le Bordeaux Open air depuis trois ans. Le festival propose de venir écouter gratuitement un DJ dans un parc de Bordeaux ou de l'agglomération pendant plusieurs soirées de l'été. Dimanche avait lieu le troisième rendez-vous de l'année au Parc Palmer de Cenon. Des milliers de personnes sont venues.

Ambiance familiale

Les petits et les grands ont le même sourire en écoutant cette musique soit disant réservée aux jeunes. "Moi, ça me plaît même à mon âge, s'exclame Sylvie la cinquantaine bouge la tête au rythme du son, les gens sont là et prennent le temps de vivre sans se prendre la tête."

Les festivaliers cherchent de l’ombre pour le début de la troisième date du @BordeauxOpenAir au parc Palmer de Cenon ! pic.twitter.com/9Qm8vUwqlG — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) August 12, 2018

C'est le cas de cette jeune maman qui fait son premier festival avec son fils. Au départ elle appréhendait. "Souvent l'ambiance n'est pas familiale et ce n'est pas l'environnement des enfants alors que là c'est cool et c'est surprenant", lance-t-elle.

J'aime la musique et je danse ! dit Liam, 4 ans

Ce côté intergénérationnel était voulu dès le début...et c'est pour ça que le Bordeaux Open air est organisé pendant l'été. "On a choisi de le faire entre juin et septembre, explique Florian Bourdot, le co-fondateur du festival. Le touriste qui vient d'arriver à Bordeaux ou le Bordelais depuis toujours, tout le monde trouve sa place ici".