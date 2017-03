Bordeaux : pas de spectacle ce jeudi soir à l'Opéra, les danseurs sont en grève

Les danseurs du ballet national de l'Opéra de Bordeaux ont voté ce jeudi midi à 72% le maintien de leur préavis de grève ce jeudi soir. Conséquence, la représentation d'un spectacle de danse contemporaine, qui devait débuter à 20H, est annulée.

Le préavis de grève des danseurs du ballet national de l'Opéra de Bordeaux, à l'appel de la CGT, a été confirmé ce jeudi midi lors d'un vote par 72% des danseurs à quelques heures de la première du spectacle de danse contemporaine "Quatre tendances". La direction a décidé d'annuler la représentation qui devait débuter à 20H : une situation qui est quasi inédite dans cette institution culturelle bordelaise.

Au centre de la crise, la situation de 7 danseurs du ballet national de l'opéra de Bordeaux qui ont vu leur contrat prolonger d'un an an seulement jusqu'en juillet 2018 alors qu'ils réclament une prolongation sur 2 années ce qui leur permettrait d'avoir plus de stabilité dans leur travail.

En toile de fond, c'est l'avenir du ballet national de Bordeaux qui se joue selon eux car la direction souhaite faire passer les effectifs de 39 à 32 postes; garder les 39 postes pour les danseurs c'est le seul moyen de maintenir un répertoire classique alors que la direction de l'Opéra veut développer la danse contemporaine. D'ailleurs une pétition nationale est en ligne depuis la fin de l'année dernière pour maintenir ces 39 danseurs. Elle a obtenu 8000 signatures. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le directeur de la danse Charles Jude a été mis à l'écart au début de l'année avant qu'un accord ne soit conclu pour son départ à la retraite.

La direction de l'Opéra précise qu'elle remboursera les billets de la représentation de ce soir.